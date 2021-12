Xbox Series X: i migliori giochi da non perdere, nuovo gioco Obsidian e Belfry nel 2022?

GameInformer USA continua con le classifiche di fine anno e dopo aver svelato i 10 giochi per Nintendo Switch da non perdere, la testata americana ha pubblicato anche l'elenco dei giochi per Xbox Series X che non possono assolutamente mancare nella ludoteca dei possessori della console Microsoft.

Non si tratta di una classifica quanto di una guida all'acquisto per fare il punto della situazione sui migliori giochi disponibili nel catalogo Xbox Series X e Xbox Series S, una sorta di recap per chiunque sia entrato magari da poco nel mondo Xbox. Tra i giochi consigliati da GameInformer troviamo Halo Infinite, Forza Horizon 5, Psychonauts 2, Hades, Resident Evil Village, It Takes Two, Hitman 3, Yakuza Like a Dragon, Ori and the Will of the Wisps e Call of Duty Warzone.

Restando in casa Xbox Series X/S c'è spazio anche sulle ultime speculazioni legate ai prossimi giochi in arrivo, nell'ultima puntata del podcast di XboxERA il giornalista e insider Jeff Grubb parla in particolare di due titoli che dovrebbero vedere la luce nel 2022, anche se mancano conferme ufficiali in merito: il primo gioco è un titolo di Obsidian in stile Disco Elysium mentre il secondo sarebbe il più volte citato Project Belfry, esclusiva Xbox stile Dragon's Crown dagli autori di The Banner Saga.

Grubb afferma in chiusura del suo intervento che lo sviluppo di Everwild di Rare sarebbe ancora in una fase non ben definita, a quanto sembra i lavori sono ricominciati da zero pochi mesi fa ma il team non avrebbe ancora trovato una sua stabilità, contribuendo ad un processo di sviluppo apparentemente confusionario.