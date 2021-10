Xbox Series X: il mini frigo è sold-out anche in Italia da GameStop

Il mini frigo Xbox Series X è un successo, il 18 ottobre Microsoft ha aperto i preordini e il frigo è andato sold-out in una manciata di minuti negli Stati Uniti e nel Regno Unito, con tanto di scalpers pronti a rivenderlo al doppio o al triplo del prezzo di listino. E in Italia?

Nel nostro paese il mini frigo Xbox Series X è in vendita solo da GameStop, o meglio era in vendita, dal momento che anche sul sito della celebre catena si è registrato il sold-out immediato. Al momento il mini frigo non è più disponibile per il preordine online o nei negozi, le scorte di lancio sono terminate e non sappiamo quando e se i preordini riapriranno nelle prossime settimane.

Microsoft ha fatto capire che la prima produzione sarà limitata e che nel 2022 il mini frigo debutterà in altri paesi, sempre il prossimo anno dovrebbero arrivare nuove scorte ma chissà che non ci possa scappare un restock in tempo per Natale.

La casa di Redmond ha fatto centro con questo prodotto, nato come meme su Twitter, il mini frigo Xbox Series X ha riscosso un buon successo generando un discreta quantità di hype nel pubblico, considerando anche il prezzo di listino piuttosto contenuto pari a 99,99 euro.