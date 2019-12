Xbox Series X: mockup non ufficiali e concept di vari modelli e della confezione

Dopo aver visto una comparativa delle dimensioni di Xbox Series X, la nuova console Microsoft è ora al centro di una serie di mockup non ufficiali della confezione e di ipotetici modelli che potrebbero essere messi in commercio al lancio o nell'immediato futuro.

CptOneEyedWilly è l'autore di tre concept, il primo ritrae Xbox Series X così come la conosciamo mentre gli altri due sono relativi a Xbox Series D (console solo digitale) e Xbox Series C (console dedicata solamente al gioco via Cloud), ognuna realizzata con dimensioni e colori diversi così da non creare confusione nei consumatori. Si tratta, ribadiamo, solamente di una teoria e di materiale fan made.

Klobrille ha invece ipotizzato il design della confezione di Xbox Series X, proponendo diverse varianti tutte orientate in verticale, anche se la console potrà essere posizionata in entrambi i modi, sia in verticale che in orizzontale, come specificato dalla casa di Redmond dopo la presentazione ai The Game Awards.

Difficilmente la confezione di Xbox Series X rispecchierà questo stile, che sembra sì minimale ma anche piuttosto confusionario con molte righe di testo a "rubare" spazio ad eventuali immagini della console o screenshot di giochi. Cosa ne pensate di questi mockup e delle ipotetiche tre varianti della nuova Xbox?