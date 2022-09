Xbox Series X verso nuovi modelli più sostenibili: parla Phil Spencer

Tornato a dialogare con il pubblico in occasione del Tokyo Game Show 2022, Phil Spencer si è concesso un breve viaggio a sorpresa in quel del Giappone, durante il quale ha concesso una ricca intervista ai media nipponici.

Nel corso dell'interessante chiacchierata, il responsabile della divisione gaming di casa Microsoft ha discusso di diverse tematiche, dalle novità per console Xbox e Xbox Game Pass annunciate al TGS ai piani di crescita del marchio nel mercato giapponese. Dettaglio di rilievo, Phil Spencer ha inoltre confermato che gli ingegneri verdecrociati sono impegnati a dare forma a nuovi modelli di Xbox Series X|S.

Come noto, Sony ha di recente avviato la distribuzione di un modello più leggero di PlayStation 5, in un processo di costante revisione delle feature dell'hardware. In Giappone, Phil Spencer ha confermato che in futuro anche Xbox Series X potrà contare su di alcune modifiche strutturali, volte in particolare a ridurre i consumi della console. "A causa del riscaldamento globale, - ha dichiarato Spencer - credo che anche le console dovrebbero prestare maggiore attenzione alla sostenibilità. Stiamo cercando di ridurre i consumi sia durante le fasi di utilizzo sia durante lo standby".



Già nel corso della primavera, Microsoft aveva manifestato l'intenzione di rendere più green il ciclo produttivo di Xbox.