Xbox Series X: grazie ad un modello 3D è possibile osservarla da diverse angolazioni

A differenza di PlayStation 5, Xbox Series X si è già mostrata al mondo. Microsoft ha deciso di rompere gli indugi lo scorso dicembre in occasione della cerimonia di premiazione dei Game Awards 2019, presentando il design della sua console di prossima generazione, che contrariamente al passato si sviluppa in verticale.

Il retro, a dire il vero, non è ancora stato presentato ufficialmente, ma Brad Sams di Thurrott, che afferma di essere in contatto con diversi insider, ha condiviso in rete uno schema con le presunte porte posteriori di Xbox Series X. La redazione di WindowsCentral, a sua volta, ha effettuato in tutta autonomia delle verifiche, scoprendo infine che il disegno condiviso da Sams potrebbe essere davvero accurato. Pertanto, sulla base di queste informazioni e di quelle ufficiali, WindowsCentral ha creato un modello 3D della console next-gen di Microsoft, che può essere liberamente consultato a questo indirizzo (tenete presente che potrebbe impiegare un po' di tempo ad apparire su connessioni lente e che gli utilizzatori di AdBlock e affini potrebbero non vederlo).

Grazie allo strumento è possibile osservare Xbox Series X da diverse angolazioni e farsi un'idea ben precisa sul suo design, che si sviluppa in verticale, presenta una base di appoggio inferiormente e delle prese d'aerazione superiormente. La sezione posteriore, stando alle informazioni di Thurrot, dovrebbe invece ospitare due porte USB-A (SuperSpeed), una porta Ethernet, una porta HDMI, audio ottico e la presa per l'alimentazione. La console, ricordiamo, verrà messa in vendita a Natale 2020, ma il prezzo e la data di lancio ufficiale sono ancora ignoti. Nel frattempo, vi consigliamo di guardare il nostro video speciale su tutto quello che sappiamo su Xbox Series X.