Xbox Series X: NACON annuncia un accordo con Microsoft per lo sviluppo degli accessori

Dopo l'acquisizione di RIG nel mese di marzo, NACON prosegue con il proprio piano di espansione. Durante il NACON Connect il direttore della divisione periferiche, Yannick Allaert, ha annunciato una nuova importante collaborazione con Microsoft e con il marchio Xbox.

Dopo aver venduto milioni di controller per PlayStation 4 (con il famoso NACON Revolution) grazie alla storica partnership con Sony, NACON ha annunciato di aver stipulato un nuovo accordo di licenza con Microsoft che porterà alla creazione di accessori ufficiali progettati per PC, Xbox One e per la console next-gen di Redmond, Xbox Series X. Una novità importante per tutti i giocatori che cercano un valida alternativa al controller di Xbox o all'Elite Controller.

NACON ha inoltre svelato di voler entrare nel mondo del cloud gaming che grazie all'imminente arrivo del 5G fornirà nuove opportunità di sviluppo. La società lancerà infatti nuovi accessori dedicati al mobile gaming su smartphone avvalendosi della collaborazione di vari operatori di telecomunicazioni.