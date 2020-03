Xbox Series X nasconde un'Anaconda: il modello economico Lockhart è ancora in sviluppo?

Dopo aver svelato le specifiche ufficiali di Xbox Series X, Microsoft ha permesso allo youtuber Austin Evans e al team di Digital Foundry di "smontare" la console per osservarne ogni singolo componente. I progettisti della casa di Redmond hanno inserito degli interessanti easter egg all'interno del sistema nextgen.

Oltre all'inconfondibile icona del casco di Master Chief sulla scocca protettiva dell'enorme ventola a basso regime di rotazioni che caratterizzerà, insieme a una camera di vapore, il sistema di dissipazione nextgen di Xbox Series X, sulla motherboard è presente anche l'immagine stilizzata di un serpente.

L'animale in questione, ovviamente, si riallaccia ai numerosissimi rumor circolati in questi mesi sul doppio modello Anaconda e Lockhart di Xbox Scarlett: in base alle indiscrezioni, i progettisti del colosso tecnologico statunitense avrebbero lavorato in gran segreto per dare forma a una versione "base" o economica di Scarlett da affiancare al modello "pro" della nuova Xbox.

Scegliendo di raffigurare un'Anaconda sulla scheda madre di Xbox Series X, Microsoft contribuisce indirettamente a rafforzare i rumor sull'annuncio, per metà 2020 o anche prima, di una versione budget di XSX che, presumibilmente, con Lockhart prenderà il nome di Xbox Series S. Gli stessi vertici della divisione Xbox, d'altronde, non hanno mai fatto segreto di voler rappresentare semplicemente come Xbox la prossima generazione di console Microsoft. E voi, cosa ne pensate al riguardo? Fatecelo sapere con un commento.