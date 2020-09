Xbox Series X: negozio online apre i preordini del controller

Il rivenditore russo VideoIGR ha aperto i preordini del nuovo controller Microsoft per Xbox Series X: il joypad è ora disponibile per il preorder al prezzo di 4.390 rubli (circa 55 euro al cambio attuale) con uscita prevista per il 6 novembre.

Questa data ha ovviamente dato il via a moltissime speculazioni: Xbox Series X uscirà dunque il 6 novembre? Del resto non avrebbe senso distribuire il controller in anticipo, giusto? In realtà il controller è perfettamente compatibile con Xbox One, One S, One X, PC e Xbox Series X, oltre alla non ancora annunciata Xbox Series S, come evidenziato nelle confezioni del controller trapelate sul web ad agosto.

Microsoft può quindi distribuire i nuovi joypad indipendentemente da Xbox Series X, con la console che potrebbe arrivare nei negozi qualche giorno dopo. Al momento la casa di Redmond non ha rivelato la data di uscita del nuovo hardware limitandosi a dichiarare che Series X arriverà nei negozi a novembre.

Da tempo si parla anche di un possibile debutto del programma Xbox All Access in Italia proprio in contemporanea con il lancio di Xbox Series X, a fronte di un abbonamento mensile Microsoft offre la console, abbonamenti Xbox LIVE Gold e Game Pass e la possibilità di cambiare hardware in caso di uscita di un modello più potente in futuro.