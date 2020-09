Xbox Series X, la nextgen incombe: spuntano i primi stand nei negozi

Mancano ormai poche settimane al lancio delle console nextgen e i rivenditori si preparano al grande evento, come testimoniato da diversi utenti che, recatisi in un negozio di Media Markt in Polonia, hanno notato la presenza di una postazione dedicata a Xbox Series X.

Lo stand in questione presenta una TV e una teca in plexiglass con all'interno Xbox Series X, presumibilmente un modello in scala della console Microsoft che permette agli appassionati di familiarizzarne con il design a torre e le reali dimensioni. Anche i canali social di Xbox Polska confermano l'iniziativa promozionale, pur senza precisare se verrà estesa ad altre catene commerciali e e replicata in altri Paesi.

Come ribadito successivamente da chi ha potuto assistere in prima persona all'allestimento di questa postazione, la console presente all'interno della teca del negozio polacco di MediaMarkt rappresenta in effetti un modello "da esposizione" di Xbox Series X che, in quanto tale, presenta solo la scocca esterna ed è sprovvisto dell'hardware interno.

Per avere il primo, vero assaggio di nextgen all'infuori dei canali ufficiali di Microsoft, bisognerà perciò attendere gli approfondimenti che la stampa specializzata e gli influencer più seguiti stanno realizzando proprio in questi giorni dopo aver messo le mani su Xbox Series X. Le prove in questione avverranno infatti con delle console in "versione retail", ossia con sistemi finalizzati che comprenderanno tutti i componenti interni e le funzionalità a cui potranno accedere anche i giocatori a partire dal 10 novembre con il lancio in Italia di Xbox Series X e della "sorella minore" Xbox Series S.