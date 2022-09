Xbox Series X, Nintendo Switch e videogiochi in sconto con il nuovo codice coupon eBay

eBay festeggia l'arrivo della stagione autunnale con una nuova campagna promozionale che permette di ottenere uno sconto massimo di 100 euro per ogni utilizzo, fino a 200 euro di sconto totale per singolo cliente. Come funziona? Ecco tutti i dettagli!

Utilizzando il codice coupon eBay SETT22 otterrete il 15% di sconto su tantissimi prodotti, tra cui videogiochi e console come Xbox Series S, Xbox Series X, Nintendo Switch OLED e giochi come The Last of Us Parte 1, FIFA 23, Elden Ring, GTA V, God of War Ragnarok, Minecraft, SIFU e tanti altri.

Il codice sconto eBay SETT22 è valido fino alle 23:59 del 25 settembre e può essere utilizzato massimo due volte da un singolo cliente, per uno sconto massimo per utilizzo pari a 100 euro, 200 euro in totale in caso di due utilizzi. La spesa minima per l'utilizzo del coupon è pari a 15 euro. Come usare il buono? E' semplicissimo:

Aggiungere al carrello uno o più prodotti di categorie idonee

Prima di effettuare il pagamento, inserire il codice coupon nel campo dedicato

Pagare con PayPal o Carta di Credito/Debito

eBay ricorda che "il buono sconto deve essere riscattato in una singola transazione. Nel caso di più acquisti, il buono sconto è valido anche acquistando da diversi venditori se utilizzi il carrello eBay. Se il prezzo di acquisto è inferiore all'importo del buono sconto, perderai la differenza."