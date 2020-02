Xbox Series X non avrà il supporto HDMI Pass Through?

Ars Technica ha analizzato le ultime foto leak di Xbox Series X trapelate a gennaio, immagini che mostrano nel dettaglio il retro di un prototipo della nuova console Microsoft. Secondo varie fonti si tratta di scatti assolutamente reali, i quali sembrano confermare l'assenza di una delle opzioni più amate dagli utenti Xbox One.

Parliamo del Pass-Through, funzionalità legata all'ingresso HDMI che permette di veicolare segnale audiovideo attraverso la console, così da usare Xbox come vero e proprio "hub" per il controllo di dispositivi multimediali come Apple TV, Amazon Fire Stick, Roku e Chromecast.

A giudicare dalle foto, l'HDMI Pass-Through non sarebbe presente su Xbox Series X, tuttavia questo non vuol dire che Microsoft abbandonerà il supporto alla multimedialità, i tempi sono certamente cambiati rispetto al 2013 (anno di uscita di Xbox One), sicuramente la casa di Redmond spingerà non solo sui giochi ma anche sulla riproduzione video in 4K e sullo streaming di contenuti audio, video e gaming.

In ogni caso è presto per sbilanciarsi e quanto riportato è solamente frutto di teorie e speculazioni non confermate. Ne sapremo probabilmente di più durante la presentazione di Xbox Series X attesa presumibilmente tra la primavera e l'estate, in contemporanea o poco prima dell'E3 di Los Angeles in programma a metà giugno.