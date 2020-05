Xbox Series X: la gente non ha compreso 'il vero potere della nextgen', secondo Spencer

Dopo aver rassicurato gli utenti su lancio globale e scorte di Xbox Series X, il boss della divisione Xbox di Microsoft Phil Spencer ha discusso con Reggie Fils-Aime delle "vere potenzialità della nextgen".

Partecipando al podcast Talking Games With Reggie & Harold, il dirigente della casa di Redmond ha spiegato all'ex capo di Nintendo of America che "c'è una cosa di cui ho parlato ma che è difficile da spiegare, ed è l'enorme beneficio che i giocatori ricevono quando possono fruire titoli su Xbox Series X con un frame rate più elevato e più stabile. La fluidità restituita da quel framerate è semplicemente impossibile da descrivere attraverso un semplice video, per quello ci chiediamo come possiamo mostrare questa caratteristica della nextgen".

Il massimo responsabile della divisione Xbox di Microsoft aggiunge inoltre che "siamo arrivati al punto in cui l'immersività dei videogiochi non è dettata solo dal comparto grafico ma anche dalla fluidità e da altri fattori analoghi (come la velocità di accesso ai dati tramite SSD, ndr). Come si fa, quindi, a mostrare al pubblico i benefici di questa evoluzione? La sensazione restituita da questo fattore, specie in relazione a quanto proposto dall'attuale generazione di console, sarà un qualcosa che la gente osserverà in maniera positiva (dopo il lancio di Xbox Series X, ndr), rappresenterà il vero potere della nextgen".