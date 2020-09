Xbox Series X: non è finita, in arrivo altri dettagli; trailer di Hellblade 2?

Quello di oggi è stato un pomeriggio davvero ricco per tutti i giocatori ansiosi di mettere le mani su Xbox Series X. In rete sono emerse le prime prove della console next-gen di Microsoft, tutte estremamente positive.

Xbox Series X è rapida nei caricamenti, è molto silenziosa e migliora le prestazioni dei giochi Xbox One. È stato confermato che avrà 802 GB di spazio libero sull'SSD e abbiamo avuto un assaggio dell'interfaccia e del Quick Resume. In queste ore il progettista di Xbox Series X, Jason Ronald, s'è goduto tutte le ottime impressioni scaturite in rete, per poi anticipare che non è finita qui e che prima del lancio della console verranno svelate nuove informazioni in merito alla console. Ci aspettiamo, quindi, la pubblicazione su Xbox Wire di nuovi approfondimenti in merito alle tecnologie e al software alla base di Xbox Series X, oltre che delle prove sul campo dei giochi di prossima generazione.

Nelle ore immediatamente precedenti alla dichiarazione di Roland, ha inoltre cominciato a farsi largo un suggestivo rumor secondo il quale Ninja Theory avrebbe completato il montaggio di un nuovo trailer di Hellblade 2: Senua's Saga, e che adesso toccherebbe a Microsoft decidere quando mostrarlo (al prossimo evento o a quello successivo ancora). Dal momento che non siamo in alcun modo in grado di verificare l'attendibilità della fonte, vi consigliamo di prendere quest'informazione con le pinze. È pur vero che i tempi sono maturi per un nuovo trailer di Hellblade 2 (è stato annunciato un anno fa), e che l'indiscrezione è stata condivisa anche da altri insider e personalità ben informate. Staremo a vedere!