Xbox Series X non garantite al lancio in UK; nuove scorte solo per All Access

I giocatori hanno una grande voglia di next-gen, come dimostrano i numerosi problemi che stanno interessando l'intero sistema dei preordini, sia per PlayStation 5 che per Xbox Series X. La console di Microsoft, in particolare, sta cominciando a latitare anche nel Regno Unito.

Il rivenditore ShopTo, uno dei più noti nel paese e operante anche a livello internazionale, sta avvisando alcuni acquirenti di Xbox Series X che non riceveranno la console in tempo per il day-one, fissato per il 10 novembre. "Abbiamo ricevuto da Microsoft i dettagli in merito all'allocazione e, sfortunatamente, ci dispiace informarvi che non saremo in grado di rispettare il day-one/data di lancio", si legge nell'email spedita dal rivenditore. Allo stesso tempo, ShopTo invita i clienti a non disdire il pre-ordine, poiché non è escluso che Microsoft possa mettere a disposizione nuove unità. Un messaggio simile, ricordiamo, è stato recapitato anche a coloro che hanno preordinato PS5.

Nel frattempo, le Xbox Series X|S continuano a latitare anche su Microsoft Store. La compagnia di Redmond ha tuttavia annunciato l'arrivo di nuove scorte entro il 19 ottobre, che verranno messe a disposizione in maniera esclusiva per 72 ore ai clienti interessati a sottoscrivere Xbox All Access, un servizio in abbonamento che offre una console Xbox Series X|S e Game Pass Ultimate al prezzo di 34,99 dollari o 24,99 dollari al mese, in base alla console scelta. Purtroppo, nonostante la recente espansione, Xbox All Access non è ancora arrivato in Italia. E voi, siete riusciti a prenotare Xbox Series X|S?