Xbox Series X: nessuna notizia in arrivo nella puntata di Inside Xbox del 7 aprile

Una nuova puntata di Inside Xbox è prevista per oggi (martedì 7 aprile) alle 23:00 ora italiana, si tratta del primo evento della serie previsto per il 2020, tuttavia Major Nelson ha chiarito che in questa occasione non ci saranno novità su Xbox Series X.

Non sono previsti annunci hardware e giochi per la nuova console tuttavia Jason Ronald (Director of Program Management di Xbox Series X) parteciperà allo show, rigorosamente da casa, per commentare le specifiche tecniche della prossima piattaforma della casa di Redmond.

Cosa aspettarsi dunque dall'evento di oggi? Sicuramente avremo novità sui prossimi giochi del catalogo Xbox Game Pass e su Grounded (nuovo gioco di Obsidian Entertainment), inoltre sono previsti annunci legati a Gears Tactics e Sea of Thieves, quest'ultimo in procinto di arrivare presto su Steam, inoltre Major Nelson ha anticipato la presenza di alcune sorprese targate ID@Xbox, etichetta dedicata come noto alle produzioni degli sviluppatori indipendenti.

Seguiremo Inside Xbox del 7 aprile in diretta su Twitch dalle 22:45 di stasera, sicuramente ne sapremo di più sui prossimi giochi Microsoft in arrivo e sulla Beta di Project xCloud, le cui registrazioni sono attive da oggi anche in Italia.