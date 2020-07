Xbox Series X: noto insider si sbilancia sull'evento di luglio, ci sarà tanto da mostrare

Rispondendo a un commento su ResetERA, l'insider Shinobi602 ha fatto capire che l'evento Xbox Series X di luglio sarà piuttosto interessante e che in questa occasione Microsoft mostrerà tanti contenuti.

"Non gioco ad Halo da cinque anni... solo per questo sono eccitato all'idea di vedere Halo Infinite in azione! Ma comunque sarà mostrato tanto altro, sarà probabilmente un bello show."

Queste le parole di Shinobi, il quale non si è sbilanciato ma ha fatto capire che gli spettatori non resteranno delusi, con Microsoft pronta a mostrare tanti giochi e novità. Secondo altre voci, la casa di Redmond non svelerà tutte le sue carte il 23 luglio, questo per fare in modo di avere annunci pronti per la controffensiva di Sony in programma apparentemente ad agosto, con un nuovo State of Play.

L'unico gioco confermato per l'evento del 23 luglio è Halo Infinite, stando ai rumor vedremo anche Forza Motorsport 8, il nuovo gioco di Obsidian, il gameplay di Everwild di Rare e probabilmente il ritorno di Perfect Dark e Fable. Sarà vero? Lo scopriremo durante l'evento Xbox 20/20 di fine mese, e voi cosa vi aspettate da questo appuntamento targato Microsoft?