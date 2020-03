Dopo Xbox Series X, novità in arrivo su Xbox Lockhart?

Questa settimana Microsoft ha svelato numerosi dettagli e le specifiche tecniche di Xbox Series X, sembra però che la casa di Redmond non voglia fermarsi e sia in procinto di annunciare anche la tanto rumoreggiata Xbox Series S, nome in codice Lockhart.

A farlo intuire è Jez Corden, giornalista di Windows Central da sempre molto vicino alla casa di Redmond, Jet ha pubblicato un Tweet con due emoticon, un lucchetto (Lock) e un cuore verde (Hart), da sempre colore simbolo di Xbox.

Il messaggio ha ovviamente suscitato notevole attenzione e in molti hanno chiesto se il reveal sia previsto per oggi, ipotesi comunque smentita dal giornalista che si è limitato a dichiarare che "abbiamo un periodo interessante davanti a noi".

Microsoft sembra aver previsto un digital event in tarda primavera o inizio estate per rivelare nuove informazioni su Xbox Series X, in sostituzione della tradizionale conferenza all'E3 di Los Angeles, show come noto annullato a causa dell'epidemia di Coronavirus. Che possa essere proprio questa l'occasione giusta per annunciare Xbox Lockhart? Non è escluso che con Xbox Series X venduta probabilmente ad un prezzo premium, la divisione guidata da Phil Spencer abbia bisogno anche di un modello meno costoso per conquistare una maggior fetta di mercato e accontentare ogni fascia di pubblico.