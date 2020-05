Xbox Series X: tutte le novità dell'evento Inside Xbox del 7 maggio

L'attesissimo Inside Xbox del 7 maggio ha avuto finalmente luogo e ci ha permesso di fare una vera e propria scorpacciata di annunci tra World Premiere e gameplay teaser sui giochi Xbox Series X di terze parti che accompagneranno il lancio della console nextgen di Microsoft a fine 2020.

L'evento digitale organizzato dalla casa di Redmond ha visto la partecipazione di diverse software house e dei loro progetti, come nel caso di Ubisoft e del gameplay di Assassin's Creed Valhalla su Xbox Series X.

Tra le sorprese più attese dello show, troviamo anche i reveal di videogiochi del calibro del racing game rallystico DiRT 5, dell'action sci-fi in salsa anime Scarlet Nexus, dell'horror in soggettiva Scorn e del frenetico shooter spaziale Chorus, ai quali si aggiungono l'avventura thrilling The Medium, il simulatore di football americano Madden NFL 21 e l'avventura Call of the Sea. Da non dimenticare nemmeno gli annunci dello shooter cyberpunk The Ascent, dello sparatutto cinematografico Bright Memory Infinite e dello shooter Second Extinction.

Non meno importante è stata poi la conferma dell'arrivo su Xbox Series X di Yakuza Like a Dragon e Vampire the Masquerade Bloodlines 2, due titoli che contribuiranno certamente ad ampliare il ventaglio di offerte e di generi ludici a disposizione di chi vorrà sposare la causa di Microsoft nel periodo di lancio di Series X, previsto indicativamente per fine 2020.

Sempre durante l'Inside Xbox di maggio, il colosso tecnologico statunitense ha tratteggiato i contorni del successivo evento che si terrà a giugno, durante il quale potremo ricevere delle importanti anticipazioni sulle funzionalità e sui servizi di Xbox Series X e dell'intero ecosistema di piattaforme Xbox (che comprende anche PC Windows 10). Intanto, diteci qualei annuncio vi ha maggiormente colpito durante lo show del 7 maggio a tema Xbox Series X e cosa, invece, non vi ha convito.