Xbox Series X: una nuova esperienza audio 3D nel video Walking in Steve's Dreams

Microsoft ha pubblicato sul canale ufficiale Xbox un nuovo video intitolato Walking in Steve's Dreams e pensato per mostrare le potenzialità legate all'audio spaziale 3D su Xbox Series X.

All'inizio del video lo spettatore viene invitato ad indossare un paio di cuffie compatibili per godere di "una esperienza audio 3D incredibilmente immersiva su Xbox Series X", non vogliamo rovinarvi la sorpresa e vi invitiamo a provare in prima persona. Ricordiamo che Xbox Series X/S supportano anche le tecnologia Dolby Atmos oltre ai protocolli audio DTS X e Windows Sonic, con l'obiettivo di migliorare l'esperienza sonora e il senso di immersione nei mondi virtuali proprio grazie alle potenzialità dell'audio.

Microsoft ha pubblicato anche un nuovo tassello della campagna promozionale Power Your Dreams con il video Lucid Odyssey diretto da Taika Waititi (attualmente impegnato su Thor Love and Thunder), la casa di Redmond vuole incitare i giocatori a vivere nuove esperienze, come evidenziato anche dalla comunicazione e dal marketing adottato per promuovere Xbox Series X/S.

Impossibile poi non citare lo spot di Natale Xbox 2020 intitolato Find Your Joy: A Dog's Dream (anche in questo caso si parla di sogni) con protagonista l'irresistibile cane rufus!