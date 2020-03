Video su Xbox Series X: nuova tech demo di Minecraft con Ray Tracing attivato

Come promesso, i ragazzi del team di Digital Foundry ritornano sull'annuncio delle specifiche definitive di Xbox Series X per illustrare le tante funzionalità della console nextgen: il nuovo video si focalizza sulla tech demo di Minecraft in Ray Tracing.

La versione estesa della tech demo intravista nell'analisi che ha accompagnato il reveal su specifiche e componenti definitive di Xbox Series X approfondisce gli aspetti legati all'utilizzo dell'illuminazione dinamica in Ray Tracing tramite la retrocompatibilità migliorativa della console di Microsoft.

Nel filmato, i progettisti della casa di Redmond e il collettivo di DF ribadiscono come l'intero processo di sviluppo di questa demo sia stato affidato a un singolo programmatore di Mojang, richiedendo appena un mese di tempo per poter essere completata.

Grazie alle enormi potenzialità grafiche di XSX, e alla promessa di una retrocompatibilità tanto evoluta da non dover richiedere degli sforzi agli sviluppatori interessati a portare i loro titoli sulla console nextgen di Microsoft, giochi come Minecraft possono sfruttare appieno le risorse computazionali del sistema per garantire delle migliorie che spazieranno dall'aumento della risoluzione e del framerate all'aggiunta, appunto, del Ray Tracing e di altri contenuti grafici.

L'aggiornamento di Minecraft in Ray Tracing dovrebbe arrivare su Xbox Series X con il lancio della console nextgen, previsto per Natale 2020, ed essere disponbile in via del tutto gratuita per chi possiede già il gioco attraverso la funzione Smart Delivery.