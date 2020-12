Xbox Series X sold-out su Amazon l'11 dicembre, console non più disponibile - Aggiornata

A sorpresa, Xbox Series X è tornata disponibile su Amazon Italia nella mattina di venerdì 11 dicembre. Nel momento in cui scriviamo la console può essere acquistata, venduta e spedita da Amazon, con consegna rapida garantita.

Xbox Series X costa 499.99 euro, oltre alla console sono tornati disponibili anche i nuovi controller Xbox nelle colorazioni Robot White (bianco), Black Carbon (Nero Carbone) e Shock Blue. Di seguito i link diretti per l'acquisto su Amazon.it (link tracciati):

Amazon garantisce la consegna prima di Natale, acquistando oggi riceverete Xbox Series X mercoledì 16 dicembre ma è disponibile anche la consegna più veloce con arrivo previsto per sabato 12 dicembre. Affrettatevi se siete interessati perchè le nuove scorte di Xbox Series X potrebbero restare online solamente pochi minuti, come capitato anche in passato, e non è detto che ci siano altre occasioni per acquistare Xbox Series X prima di Natale.



La più economica Xbox Series S non è invece disponibile e non sappiamo se tornerà in vendita prima di Natale, vi aggiorneremo tempestivamente non appena la vedremo online sulle pagine di Amazon o di altri rivenditori italiano.



Aggiornamento - Anche il nuovo lotto di console è stato polverizzato in pochi minuti nella mattina di venerdì 11 dicembre e al momento Xbox Series X risulta non disponibile su Amazon.