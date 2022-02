Xbox Series X restock: nuove scorte presto in vendita su Microsoft Store! Ecco data e ora

Dai profili social di Xbox Italia giunge l'attesa notizia dell'arrivo di nuove scorte di Xbox Series X che saranno presto in vendita su Microsoft Store.

Il nuovo restock di Xbox Series X è in programma per la giornata di martedì 15 febbraio. A partire dalle ore 18:00 del 15 febbraio, l'ammiraglia della famiglia di console Xbox Series X/S tornerà in vendita su Microsoft Store.

Il messaggio condiviso da Xbox Italia non fornisce ulteriori indicazioni sul quantitativo esatto di console che saranno immesse sul mercato, di conseguenza invitiamo tutti gli interessati a segnarsi la data e l'ora citati da Microsoft per effettuare quanto prima l'ordine di acquisto di Xbox Series X al prezzo ufficiale di 499,99 euro. Come di consueto, chi lo desidera può inserire nel bundle anche uno o più controller Xbox Series X/S nelle colorazioni Pulse Red, Robot White e Blu Shock.

A chi ci segue, ricordiamo che nel maggio dello scorso anno i responsabili della divisione videoludica di Microsoft hanno riferito la volontà del colosso tecnologico di Redmond di aumentare le scorte di Xbox Series X. Il protrarsi della crisi dei semiconduttori e le difficoltà sopraggiunte nella logistica, però, contribuiscono a rendere ancora estremamente difficoltoso l'acquisto della console nextgen di Microsoft. Un problema, quest'ultimo, comune anche a Sony, come testimoniato dalle difficoltà incontrate in questi mesi da chi sta cercando di acquistare una PlayStation 5 a prezzo di listino e senza cadere nelle maglie dei bagarini.