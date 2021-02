Xbox Series X: nuove scorte disponibili da Mediaworld il 22 febbraio, ma sono già sold-out

Xbox Series X, la console next gen di Microsoft lanciata il 10 novembre scorso e finita ciclicamente in sold-out per via dell'elevata richiesta proveniente dagli appassionati di videogiochi in tutto il mondo, torna disponibile il 22 febbraio sullo store digitale di Mediaworld con nuove scorte.

Nel pomeriggio del 22 febbraio, sulle pagine di Mediaworld sono infatti giunte nuove unità di hardware dell'ultima piattaforma casalinga della casa di Redmond grazie a un rifornimento di scorte che, come possiamo facilmente intuire, stanno andando a ruba tra i giocatori che in questi mesi hanno dovuto fare i conti con le problematiche legate alle attività degli scalper che hanno reso ancora più difficile reperire la console al prezzo di listino consigliato da Microsoft.

A seguire trovate il link di riferimento al portale di Mediaworld, che vi consigliamo di tenere d'occhio anche nel caso in cui la console dovesse tornare sold-out (come puntualmente avvenuto dopo pochi minuti dalla pubblicazione dell'annuncio con l'arrivo delle nuove unità in vendita), proprio in ragione della promessa di Microsoft di rifornire i commercianti di nuove scorte di Xbox Series X per tutto il 2021:

Come di consueto, monitoreremo la situazione per fornirvi tutti gli aggiornamenti sull'arrivo di nuove scorte di Xbox Series X e della "sorella minore" Xbox Series S, come pure di PlayStation 5 (con o senza lettore di dischi), di Nintendo Switch e delle ultime GPU.