Xbox Series X, scorte in arrivo su Microsoft Store: la console torna in vendita in Italia

Dalle colonne dei profili social di Xbox Italia, la divisione nostrana dell'azienda di Redmond conferma l'arrivo di un nuovo restock di Xbox Series X: la console di ultima generazione tornerà presto in vendita su Microsoft Store.

Il messaggio condiviso dal Xbox Italia non fornisce delle ulteriori indicazioni sull'esatto quantitativo di sistemi Xbox Series X che saranno immesse sul mercato, ma precisa che le vendite della console avverranno direttamente dal portale ufficiale di Microsoft.com, senza alcuna limitazione di sorta per chi desidera portarsi a casa il modello di punta della famiglia Xbox Series X/S.

Il nuovo restock di Xbox Series X è in programma per la giornata di domani, martedì 7 giugno, al prezzo di listino di 499,99 euro: il negozio digitale della casa di Redmond darà ufficialmente inizio alla vendita delle nuove scorte di console a partire dalle ore 18:00, di conseguenza invitiamo gli interessati a "essere puntuali" nel finalizzare l'ordine.

Come di consueto, il Microsoft Store propone anche delle ulteriori opzioni di acquisto per abbinare alla console anche uno o più controller Xbox Series X/S: nell'elenco degli accessori disponibili dovrebbero rientrare i controller in colorazione Pulse Red, Blu Shock, Carbon Black, Robot White, Electric Volt e Daystrike Camo Special Edition, mentre è già disponibile sul negozio digitale il Controller Wireless Elite Serie 2.