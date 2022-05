Xbox Series X, nuove scorte presto in vendita su Microsoft Store: ecco data e ora

Dai curatori dei profili social di Xbox Italia giunge l'attesa notizia dell'arrivo di nuove scorte di Xbox Series X: la console di ultima generazione della casa di Redmond tornerà presto in vendita su Microsoft Store.

Il messaggio condiviso dal team di Xbox Italia non fornisce ulteriori chiarimenti sul numero esatto di console acquistabili direttamente dal sito ufficiale di Microsoft e dal relativo negozio online: i rappresentanti dell'azienda statunitense sottolineano però che si tratterà di una "quantità limitata di console", di conseguenza invitiamo tutti gli interessati a segnarsi la data e l'ora condivisi da Microsoft per l'apertura della nuova finestra per acquistare Xbox Series X al prezzo di listino consigliato dall'azienda statunitense a tutti i propri partner commerciali.

Le vendite del nuovo restock dell'ammiraglia della famiglia di console Xbox Series X/S sono in programma per la giornata di martedì 17 maggio a partire dalle ore 18:00 italiane, a 499,99 euro. Come al solito, il Microsoft Store offre anche la possibilità di inserire nel bundle anche uno o più controller Xbox Series X/S: le colorazioni proposte sono Pulse Red, Blu Shock, Carbon Black, Robot White, Electric Volt e Daystrike Camo Special Edition, oltre al Controller Wireless Elite Serie 2. Qualora ve la foste persa, qui trovate la nostra recensione di Xbox Elite Controller Serie 2.