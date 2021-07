Xbox Series X: nuove scorte sul sito di Mediaworld oggi pomeriggio

A inizio settimana Mediaworld ha organizzato una serie di drop per PlayStation 5 e PlayStation 5 Digital Edition, oggi pomeriggio è invece il turno di Xbox Series X, la console Microsoft tornerà in vendita online a partire dalle 15:00 di giovedì 22 luglio.

"Xbox Series X tornerà disponibile il 22 luglio intorno alle 15:00 sul sito https://games.mediaworld.it/ Ricordati sempre che, se vuoi acquistare rapidamente, devi essere già registrato al nostro sito, avere una carta di credito o un account PayPal attivi e aver inserito tutti i tuoi dati correttamente."

Anche in questo caso il sito di riferimento è games.mediaworld.it, vi invitiamo a registrarvi sin da ora e assicurarvi che tutti i dati inseriti siano corretti, in questo modo perderete meno tempo durante la fase di acquisto. Ricordatevi di tenere a portata di mano i dati della vostra carta di credito o del conto PayPal, altri metodi di pagamento (come il bonifico bancario o il contrassegno) non sono accettati. Mediaworld cancellerà gli ordini multipli, infine segnaliamo che l'unico metodo di consegna disponibile è la spedizione con corriere espresso.

Il consiglio è sempre lo stesso, cercate di collegarvi al sito almeno dieci minuti prima dell'orario indicato, avrete così più possibilità di guadagnare una buona posizione nella coda virtuale.