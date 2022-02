Xbox Series X: nuove scorte in vendita oggi su Microsoft Store

Come annunciato nelle scorse ore, oggi pomeriggio Xbox Series X torna in vendita in Italia, solo su Microsoft Store, a partire dalle 18:00 ora italiana. Una buona occasione per acquistare la console Microsoft di nuova generazione, ovviamente le quantità sono anche in questo caso limitate.

Purtroppo Xbox Series X (così come PS5 e PS5 Digital) resta a oltre dodici mesi dal lancio molto difficile da reperire in store e online e per l'acquisto bisogna affidarsi ai rari drop del Microsoft Store e altri retailer come Amazon e GameStop. Di seguito vi lasciamo il link (non tracciato) per l'acquisto sullo store Microsoft italiano, al prezzo di listino di 499,99 euro.

Le quantità sono limitate anche se Microsoft non ha specificato quante unità siano effettivamente disponibili, il consiglio è sempre lo stesso, ovvero quello di arrivare pronti con carta di credito e dati dell'account a portata di mano così da poter effettuare subito il login e completare il checkout rapidamente.

Non sappiamo quando avverrà poi un nuovo restock di Xbox Series X, dunque se siete interessati approfittatene perché potrebbero passare settimane prima che la console possa tornare disponibili per l'acquisto su Microsoft Store o presso altri rivenditori e catene specializzate.