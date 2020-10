Xbox Series X, i nuovi accessori disponibili in preordine da GameStopZing

Come vi abbiamo già segnalato, Xbox Series X/S sono disponibili per il preordine da GameStopZing ma le novità non si fermano qui perchè la catena leader del mercato retail dei videogiochi offre anche una serie di accessori per le due nuove console next-gen di Microsoft.

Dal 10 novembre saranno disponibili tre nuovi controller Xbox nelle colorazioni Carbon Black, Robot White e Shock Blue, in vendita a 60,98 euro l'uno.

Scopri il design rimodernato del Controller Wireless per Xbox con superfici modellate e proporzioni raffinate per garantire maggiore comfort durante il gioco. Resta sul bersaglio con l'impugnatura antiscivolo e la croce direzionale ibrida. Acquisisci e condividi all'istante contenuti con l'apposito pulsante Condividi. Associa, gioca e alterna rapidamente i tuoi dispositivi, inclusi Xbox Series X e Xbox Series S, Xbox One S e One X, PC Windows 10, iOS e Android.

Nuovi controller Xbox

Disponibile in preordine anche il Play & Charge Kit a 22.98 euro, grazie a questo accessorio potrete dire addio alle batterie AA, la batteria ricaricabile si ricarica completamente in meno di 4 ore e assicura una lunga autonomia per sessioni di gioco prolungate senza preoccupazioni.