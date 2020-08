Xbox Series X, nuovi annunci di agosto posticipati: Shinobi602 lancia il rumor

Notizie inaspettate sono giunte in casa Microsoft, con l'annuncio da parte del team di 343 Industries di procedere con il rinvio di Halo: Infinite al 2021.

La nuova avventura di Master Chief non approderà dunque sul mercato in occasione del lancio di Xbox Series X, ma in un momento attualmente non precisato del prossimo anno. A gettare ulteriore benzina sul falò di considerazioni scatenato dalla notizia, interviene ora il noto Insider videoludico Shinobi602. Dalle pagine di ResetEra, quest'ultimo condivide infatti un'affermazione che ha istantaneamente attirato l'attenzione della community.

Nel commentare il posticipo di Halo: Infinite, l'utente ha allertato il pubblico: "Aspettatevi che anche altre novità legate all'universo Xbox che sono circolate di recente arrivino un po' più tardi". Alla richiesta di ulteriori delucidazioni, Shinobi602 ha contestualizzato meglio le proprie parole, ribadendo che "Cose che erano pianificate per questo mese sono state spostate al mese prossimo". L'Insider non ha offerto ulteriori dettagli aggiuntivi in merito, ma, prevedibilmente, il pensiero di molti è andato ai recenti nuovi rumor su Xbox Series S, versione economica di Xbox Series X nota tra il pubblico come Xbox Lockhart, ma la cui esistenza non è mai stata confermata da Microsoft.



Di recente, la Casa di Redmond ha annunciato di aver abbandonato l'iniziativa Xbox 20/20 in favore di una strategia comunicativa più flessibile: per scoprire se le indiscrezioni condivise da Shinobi602 si riveleranno fondate non resta dunque altro da fare che attendere.