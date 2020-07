Xbox Series X, nuovi annunci in arrivo: Phil Spencer pensa già all'evento di agosto

Intervistato dalla youtuber iJustine, Phil Spencer di Microsoft ha confermato che le sorprese riservate ai futuri acquirenti di Xbox Series X non sono certo finite dopo l'evento del 23 luglio. Per il boss della divisione Xbox, ad agosto sono previsti altri annunci, presumibilmente nel corso di un nuovo show digitale.

Discutendo dei reveal che hanno accompagnato l'Xbox Games Showcase del 23 luglio scorso, il massimo rappresentante della divisione gaming di Microsoft ha spiegato di dover "parlare ancora di più di Xbox Series X". Pur senza riferirsi apertamente ad un nuovo appuntamento mediatico sulla falsariga degli ultimi show digitali a tema nextgen, Spencer ha voluto chiarire alla creatrice di contenuti che questa nuova infornata di sorprese per gli appassionati "dovrebbe avvenire ad agosto".

Nella medesima intervista ad iJustine, il dirigente Microsoft si è poi soffermato sulle funzioni come la retrocompatibilità evoluta e gli update grafici dei Giochi Ottimizzati Xbox One che saranno disponibili su Series X entro fine anno per sottolineare, ancora una volta, come gli annunci previsti dal colosso tecnologico americano "penso che saranno fatti ad agosto".

Per rimanere in tema, in queste ore anche Aaron Greenberg di Microsoft ha voluto sottolineare i punti cardine della strategia nextgen dell'azienda statunitense citando le armi più affilate di Xbox Series X come il Game Pass, la retrocompatibilità, la potenza computazionale e l'uscita di Halo Infinite al lancio della console.