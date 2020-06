Xbox Series X: nuovi dettagli sullo Smart Delivery e lista dei giochi compatibili

Con un nuovo intervento affidato a Xbox Wire, Microsoft è tornata a parlare del servizio Smart Delivery per Xbox Series X, al quale ha anche dedicato il trailer che potete visionare in apertura di notizia.

Tanto per cominciare, la casa di Redmond ha confermato che tutti i giochi Xbox Game Studios ottimizzati per Xbox Series X, incluso l'atteso Halo Infinite, supporteranno lo Smart Delivery e che Xbox Game Pass applicherà automaticamente la nuova tecnologia a tutti i titoli abilitati. Acquistando un gioco su Xbox One otterrete automaticamente anche la sua versione migliore possibile su Xbox Series X quando sarà disponibile, in via completamente gratuita. Ciò non vale solo per il digitale, ma anche per le copie fisiche.

Ai giochi Xbox Game Studios si aggiungeranno tutti i titoli dei publisher terze parti aderenti all'iniziativa, come Cyberpunk 2077 di CD Projekt RED e Yakuza: Like a Dragon di SEGA. Di seguito trovate una lista con tutti i giochi che prevedono il supporto allo Smart Delivery al momento della stesura (in futuro si allungherà):

Halo Infinite

Cyberpunk 2077

Assassin’s Creed Valhalla

Destiny 2

DiRT 5

Scarlet Nexus

Chorus

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Yakuza: Like a Dragon

The Ascent

Call of the Sea

Gears 5

Second Extinction

Metal: Hellslinger

Per facilitare la comprensione della funzionalità, Microsoft ha inoltre fatto alcuni esempi:

Se state giocando a Gears 5 su Xbox One grazie ad Xbox Game Pass, quando acquisterete Xbox Series X vi basterà premere un pulsante per avviare il download della versione del gioco ottimizzata per la console next-gen. Gears 5 sarà disponibile su Xbox Series X fin dal lancio;

su Xbox One grazie ad Xbox Game Pass, quando acquisterete Xbox Series X vi basterà premere un pulsante per avviare il download della versione del gioco ottimizzata per la console next-gen. Gears 5 sarà disponibile su Xbox Series X fin dal lancio; Quando Halo Infinite verrà lanciato a fine anno su Xbox One e Xbox Series X, vi basterà acquistarlo una sola volta e sarete liberi di giocarlo sulla piattaforma che preferite, anche su entrambe. Se lo acquistate su Xbox Series X, il sistema scaricherà automaticamente la versione ottimizzata per la console next-gen. Se vi verrà voglia di giocarlo sulla Xbox One, che magari si trova in un'altra abitazione, Smart Delivery avvierà automaticamente il download della versione del gioco corrispondente;

Tali funzioni si estendono anche ai giochi terze parti degli sviluppatori aderenti all'iniziativa. A tal proposito, è stato offerto l'esempio di Cyberpunk 2077. Il 17 settembre potrete cominciare a giocarlo su Xbox One. Quando acquisterete Xbox Series X, potrete scaricarlo gratuitamente sulla console next-gen e giocarlo in versione old-gen grazie alla funzione di retrocompatibilità. Infine, quando CD Projekt RED lancerà la versione di Cyberpunk 2077 ottimizzata per Xbox Series X, grazie a Smart Delivery la riceverete automaticamente e gratuitamente.

Inoltre, non c'è nemmeno bisogno di preoccuparsi dei progressi ottenuti e dei salvataggi. Microsoft si sta impegnando ad offrire la massima compatibilità attraverso le generazioni, pertanto assicura cheverranno trasferiti automaticamente su Xbox Series X.