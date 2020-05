Xbox Series X e nuovi giochi: a luglio 'tutte le carte in tavola' secondo Shinobi

Nell'ambito del ricco programma Xbox 20/20, i vertici di casa Microsoft puntano a presentare al pubblico una nuova ondata di contenuti dedicati all'avvento della prossima generazione di console.

Dopo l'ultimo Inside Xbox, che ha aperto la strada al percorso di avvicinamento al lancio di Xbox Series X con il reveal di intriganti progetti firmati da team Terze Parti, gli Xbox Game Studios dovrebbero poter alzare il sipario sui propri titoli nel corso di un appuntamento atteso per il mese di luglio. Ancora privo di una data specifica, quest'ultimo sarà la vetrina da cui sarà presentato Halo Infinite, e, promette 343 Industries, molto altri giochi First Party.

Ad incrementare le aspettative legate all'evento estivo, contribuisce il noto Insider "Shinobi602", che pubblica un intrigante messaggio dalle pagine di ResetEra. "Fondamentalmente, - scrive - l'idea è sempre stata quella di mettere tutte le carte in tavola e portare a casa una grande vittoria. E ci sono parecchie cose per le quali essere entusiasti. Sicuramente grandi reveal da parte degli Xbox Game Studios, oltre grandi Terze Parti sul palco (non necessariamente esclusive). In questo momento potrebbero esserci piccole modifiche a causa del COVID-19, ma si può dire che questo sia l'obiettivo. Personalmente sono molto eccitato per il loro show".



Insomma, non resta che attendere ancora un paio di mesi per scoprire quale sarà la verità: quali annunci sperate di vedere durante l'evento?