Microsoft guarda a Signore degli Anelli e Marvel:nuovi mondi e personaggi su Xbox Series X

Nel corso dell'ultimo anno e mezzo circa, la famiglia degli Xbox Game Studios si è andata progressivamente ad ampliare, accogliendo tra le proprie fila nuovi team di sviluppo, tra cui Obsidian e Ninja Theory.

Recentemente, la redazione di MCV ha avuto modo di discutere con Matt Booty di quelli che sono gli obiettivi di Microsoft per quel che riguarda le creazioni firt party. Tra le priorità identificate dal responsabile degli Xbox Game Studios, la costruzione di immaginari e personaggi "immortali" sembra rivestire un'importanza centrale. "Dobbiamo assicurarci di mantenere elevata l'asticella in termini di qualità, e di pubblicare giochi di cui noi possiamo essere orgogliosi e di cui i fan possano essere orgogliosi in quanto esclusive Xbox. E infine, - ha affermato - dobbiamo continuare a costruire personaggi, storie e mondi che possano trascendere le generazioni, i device e le piattaforme".



Nell'approfondire il proprio pensiero, Booty ha inoltre citato intriganti esempi: "[...] se guardi a cose come i personaggi Marvel o Il Signore degli Anelli, quando quei personaggi Marvel furono creati negli Anni Sessanta, nessuno sapeva che si sarebbe stato qualcosa chiamato Netflix. [...] E quindi penso che siamo fortunati ad avere mondi ed universi come quello di Halo, in cui ci sono personaggi che possono supportare serie TV, libri, fumetti ed ogni tipo di giochi. Cose come Minecraft, che può esordire su 23 piattaforme, che è nelle scuole, e abbiamo solo bisogno di restare concentrati sul costruire quel tipo di cose che saranno davvero generazionali e dureranno per parecchio tempo. E penso che se faremo quello, il resto verrà da sé".



