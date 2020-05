Xbox Series X: nuovo appuntamento il 10 giugno? Jeff Grubb svela la data

Sappiamo che Microsoft terrà una serie di appuntamenti mensile dedicati a Xbox Series X come parte della campagna promozione Xbox 20/20 che ci accompagnerà fino al lancio della console il prossimo autunno. Il primo evento si è tenuto la scorsa settimana, il secondo è in programma a giugno e il terzo a luglio: ma quali sono le date esatte?

Jeff Grubb di VentureBeat ha segnato sul suo calendario la data del 10 giugno con la nota Xboxing Day, che possa essere questo il giorno scelto da Microsoft per il secondo show Xbox 20/20? Si tratta di una data sicuramente possibile, considerando che negli anni scorsi le conferenze E3 della casa di Redmond si sono sempre tenute tra il 7 e il 12 giugno, inoltre nei giorni successivi sono previsti show come Night City Wire (dedicato a Cyberpunk 2077) e EA Play LIVE, a indicazione di un periodo certamente molto caldo per l'industria dei videogiochi.

L'appuntamento Xbox di giugno dovrebbe essere dedicato a servizi e hardware Xbox, non sono esclusi approfondimenti anche su Project xCloud. A luglio invece Microsoft svelerà i primi giochi first party prodotti dagli Xbox Game Studios, dopo aver mostrato un piccolo assaggio di produzioni terze parti (tra cui Assassin's Creed Valhalla e Yakuza Like A Dragon) durante l'Inside Xbox di maggio.