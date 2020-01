Xbox Series X: il nuovo brevetto di Microsoft svela lo slogan della console nextgen

Mancano ancora parecchi mesi all'uscita di Xbox Series X (prevista per Natale 2020), ma la casa di Redmond si è già attivata per depositare il brevetto dello slogan che accompagnerà la campagna promozionale della console nextgen.

Il 31 dicembre 2019, l'ente statunitense preposto alla registrazione dei brevetti ha infatti ricevuto da Microsoft la richiesta di depositare il marchio "Power Your Dreams": in questo modo, il colosso tecnologico americano prova a giocare d'anticipo sulla concorrenza di Sony che, con PS5, ha già confermato la propria intenzione di lanciare la console nextgen per Natale 2020, ossia nel medesimo periodo di uscita di Xbox Series X.

L'ente governativo a stelle e strisce, però, non ha ancora ottemperato alla richiesta avanzata da Microsoft: dalla presentazione ufficiale avvenuta ai The Game Awards 2019, fino ad oggi il materiale promozionale prodotto dalla divisione Xbox si è limitato a descrivere la console nextgen come "The New Xbox Series X", talvolta accompagnando tale espressione alla frase ad effetto "Fastest, Most Powerful". Nel corso di questa generazione, invece, lo slogan più utilizzato da Microsoft per Xbox One è stato, e continua ad essere, "Jump Ahead".

Tutto ciò, mentre rimbalzano in rete le voci di corridoio che vorrebbero Microsoft presente al CES 2020 con Xbox Series X. Sony, invece, ha già confermato la propria partecipazione al CES 2020: nel corso dell'evento di Las Vegas che avrà inizio nella notte dal 6 al 7 gennaio assisteremo alla presentazione ufficiale di PS5?