Xbox Series X: nuovo design per lo store, nome in codice Mercury?

Windows Central lancia una indiscrezione su un presunto redesign di Xbox Store, conosciuto con come codename Mercury. Questo nome è stato notato da alcuni membri Xbox Insider che da tempo hanno visto l'applicazione in questione, segnalata come "Coming Soon"... qualcosa bolle in pentola?

Secondo Jez Corden, Mercury sarebbe appunto il nome del nuovo aggiornamento di Xbox Store pronto a fare il suo debutto nei prossimi mesi, presumibilmente in contemporanea con il lancio di Xbox Series X. Il nuovo design coinvolgerebbe tutte le versioni dello store Microsoft (anche quella mobile) e presenterebbe varie ottimizzazioni per le TV 4K e 8K.

Allo stato attuale il design del progetto Mercury è molto simile a quello che abbiamo ben conosciuto in questi anni, segno evidente di come i tecnici siano ancora al lavoro, con la maggior parte delle novità che potrebbe arrivare a ridosso della pubblicazione di questo Major Update.

Nessun indizio sull'aspetto del "nuovo Xbox Store", in questi anni i cambiamenti estetici sono stati minimi, nonostante il pubblico chieda da tempo a gran voce un redesign della piattaforma. Al momento Microsoft non ha confermato nulla a riguardo ma Corden è da sempre una fonte molto affidabile per quanto riguarda le attività della casa di Redmond legate a Windows e Xbox.