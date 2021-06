Xbox Series X di nuovo disponibile su Amazon a sorpresa

Tempo di restock non solo per PS5 ma anche per Xbox Series X: dopo essere stata venduta da Mediaworld a inizio settimana, questa mattina anche Amazon.it ha nuove scorte disponibili per la vendita immediata con spedizione rapida.

Xbox Series X è in vendita su Amazon.it al prezzo di listino (499.99 euro), Amazon non propone bundle particolari ma è comunque possibile aggiungere al proprio ordine altri prodotti e acquistare la console insieme a controller, le nuove cuffie wireless Xbox e abbonamento Xbox Game Pass o Xbox Game Pass Ultimate.

Una buona occasione dunque per chiunque voglia acquistare Xbox Series X, al momento la console è ancora disponibile ma le scorte potrebbero andare sold-out molto rapidamente, se siete interessati vi invitiamo dunque a procedere subito con l'acquisto prima che sia troppo tardi.

Recentemente Microsoft ha annunciato una nuova linea di TV e monitor Designer for Xbox, i televisori che si fregiano di questo bollino sono realizzati in collaborazione con la casa di Redmond e ottimizzati per trarre il massimo da Xbox Series X e Xbox Series S. Vi ricordiamo inoltre che è di nuovo attivo Xbox Design Lab, il servizio per personalizzare i colori del proprio controller Xbox, permettendo di creare infinite combinazioni cromatiche a seconda dei propri gusti.