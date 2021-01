Xbox Series X di nuovo disponibili su Microsoft Store dalle 19.00

Con una mail inviata agli iscritti alla newsletter e segnalataci da un nostro collaboratore, la casa di Redmond ha annunciato che a partire dalle ore 19:00 di oggi 25 gennaio Xbox Series X tornerà in vendita sul Microsoft Store.

La console next-gen risultava esaurita da un bel po' di tempo, anche presso i rivenditori terze parti. Questa potrebbe quindi rappresentare un'occasione da non perdere per tutti gli appassionati alla ricerca di Xbox Series X. Come dicevamo, il restock dovrebbe avvenire alle ore 19:00: tenete d'occhio lo store ufficiale di Microsoft e siate pronti.

Non sappiamo quante unità verranno messe in vendita, pertanto se siete interessati vi consigliamo di approfittarne il prima possibile.