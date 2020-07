Xbox Series X: nuovo evento il 23 luglio, VGC conferma

Dopo Jez Corden e Jeff Grubb, anche VGC conferma l'evento Xbox Series X in programma per la settimana del 20 luglio, fornendo anche una data più precisa, ovvero il 23 luglio, questi almeno i piani attuali, ovviamente possibili di modifiche anche improvvise.

Durante lo show Microsoft mostrerà principalmente giochi targati Xbox Game Studios ma non mancheranno contenuti pubblicati da terze parti, come confermato da una fonte di VGC apparentemente molto vicina alla compagnia. A luglio vedremo il primo gameplay di Halo Infinite, inoltre dovrebbe esserci spazio anche per i nuovi progetti di The Initiative e Playground Games, secondo i rumor al lavoro rispettivamente sui franchise di Perfect Dark e Fable.

Al momento niente di quanto riportato è stato confermato e l'unica certezza è che Microsoft terrà uno showcase Xbox Series X a luglio, incentrato sui giochi first party, date e contenuti devono però ancora essere ufficializzati. Cosa vi aspettate dal nuovo evento Microsoft?

Xbox Series X è attesa per l'autunno 2020, prezzo e data di uscita verranno svelati secondo i rumor all'evento di agosto mentre a luglio non scopriremo questi dettagli, con Microsoft focalizzata nel presentare la lineup di lancio e parte dei giochi in arrivo successivamente.