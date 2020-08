Xbox Series X, nuovo evento a breve? Indizi da Tom Warren, di The Verge

Il mese di settembre potrebbe essere l'occasione giusta per apprendere nuove informazioni concernenti l'universo di Xbox Series X? Un'interessante indiscrezione sembra suggerirlo.

A diffondere il sospetto, è un peculiare cinguettio condiviso da Tom Warren tramite il proprio account Twitter ufficiale. L'Editor parte della redazione di The Verge, come è possibile verificare direttamente in calce a questa news, ha infatti pubblicato un Tweet riportante il seguente messaggio:

"Manca meno di una settimana a settembre, un mese entusiasmante per quanto riguarda la tecnologia:

Nvidia RTX 3090

Xbox *REDACTED*

iPhone 12 (forse?)

Surface Duo release

Galaxy Z Fold 2"

Ad attirare in particolarmente l'attenzione dei videogiocatori, è evidentemente il riferimento "Xbox 'oscurato' ", che sembra non troppo velatamente suggerire un nuovo evento legato alla prossima generazione di console Microsoft. Difficile individuare con precisione ciò a cui Tom Warren sembra accennare: la data di lancio o il prezzo di Xbox Series X o una nuova tornata di annunci legati a giochi next gen sembrano tutti papabili candidati. A questi si potrebbe inoltre aggiungere l'eventuale reveal della chiacchierata Xbox Series S, la cui esistenza non è al momento mai stata confermata.



Al momento, vista la vada natura del messaggio o l'assenza di aggiornamenti da parte di Microsoft, non resta che prendere atto del rumor, in attesa di eventuali novità.