Xbox Series X: nuovo gioco di The Initiative all'evento? No, secondo Grubb

Ieri è arrivata l'ufficialità: l'atteso evento di presentazione dei giochi di Xbox Series X si svolgerà il prossimo 23 luglio, e com'è comprensibile le aspettative sono alle stelle.

Microsoft ci offrirà un nuovo sguardo sui giochi di prossima generazione, con particolare attenzione al titoli che stanno prendendo forma presso le fucine digitali degli Xbox Game Studios. Tra i già confermati c'è Halo Infinite, pronto a ricoprire il ruolo da mattatore, ma c'è grande curiosità anche nei confronti del primo progetto di The Initiative, team all-star fondato nel 2018.

Stando ad un'indiscrezione messa in giro da VGC ad inizio mese, l'opera prima The Initiative verrà mostrata all'evento dei giochi di Xbox Series X. Della stessa opinione, tuttavia, non sembra essere Jeff Grubb, penna di VentureBeat che di recente è salita agli onori della cronaca con il suo famoso calendario che ha anticipato molti degli eventi estivi. Secondo Grubb, è ancora presto vedere il gioco di The Initiative: "Sono a conoscenza di alcuni rumor e report secondo i quali The Initiative sarà allo showcase dei giochi Xbox, ma non è così. Dovete tenere bene a mente che è uno studio che ha cominciato ad operare solamente nel 2018".

In sostanza, secondo il giornalista i tempi non sono sono ancora maturi per svelare al mondo il gioco di The Initiative, essendo in sviluppo da poco tempo. Sarà davvero così? Lo scopriremo il prossimo 23 luglio.