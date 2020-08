Xbox Series X: nuovo leak sul prezzo, in arrivo un controller blu?

La celebre YouTuber Alanah Pearce ha affermato di aver ricevuto da una fonte non meglio specificata una immagine del listino prodotti di una catena britannica, riuscendo così ad estrapolare preziose informazioni sul prezzo di Xbox Series X.

Nel database dello store in questione troviamo Xbox Series X prezzata a 499.99 sterline, la console viene identificata come "Xbox One Series X" e il prezzo, come riportato dalla stessa Alanah, potrebbe essere un semplice placeholder, non è dunque assolutamente certo che la piattaforma next-gen di Microsoft costerà 500 sterline in Inghilterra.

Da segnalare anche la questione legata ai controller, nella foto si identificano chiaramente le SKU di tre controller wireless Xbox Series X nei colori Black, White e Blue, tre colorazioni dunque anche se al momento la casa di Redmond ha mostrato ufficialmente solo il joypad nero. In realtà i più attenti tra di voi ricorderanno a inizio agosto la comparsa di un controller Xbox Series X bianco, sulla cui confezione viene riportata anche la compatibilità con Xbox Series S, console non ancora annunciata.

Una matassa davvero difficile da sbrogliare, aspettiamo che Microsoft faccia chiarezza annunciando data di uscita e prezzo di Xbox Series X e ufficializzando l'esistenza di Xbox Series S. Ne sapremo di più a settembre?