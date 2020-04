Xbox Series X, nuovo logo? Ecco una custodia fan made per Halo Infinite

La recente registrazione di un marchio alquanto interessante da parte di Microsoft potrebbe aver svelato in anticipo quello che sarà il logo di Xbox Series X.

Ispirato da questo intrigante avvistamento, un appassionato di videogiochi particolarmente creativa ha provato a immaginare l'aspetto delle future custodie dei giochi Xbox Series X. A cimentarsi nella creazione è nello specifico l'utente "eloxx-snake", che ha testato la propria creazione applicandola all'atteso nuovo capitolo delle avventure di Master Chief. Direttamente in calce a questa news potete dunque trovare una creazione fan made della custodia della versione Xbox Series X di Halo: Infinite.

Abbandonando il tradizionale color verde acceso che accompagna da tempo il marchio Xbox, il giocatore ha invece optato per un look prevalentemente in nero, che vede esposto in bella vista, nell'angolo superiore destro della confezione, proprio il potenziale logo di Xbox Series X. Un tono di grigio alleggerisce alcune sezioni della custodia, mentre una sottile linea verde scuro posizionata nella parte alta del fronte cover rimanda alla tonalità tipica di casa Microsoft. La concept art posiziona invece nella sezione inferiore il logo della software house, lasciando ampio spazio all'immagine di copertina dedicata ad Halo: Infinite. Cosa ve ne pare del risultato?



In chiusura, segnaliamo che recenti Tweet da parte dell'account ufficiale di Xbox hanno sollevato la curiosità del pubblico in attesa di un possibile annuncio di Fable 4 per Xbox Series X.