Xbox Series X: un nuovo trailer della serie Power Your Dreams è in arrivo

Stiamo per entrare nel vivo delle festività natalizie e manca davvero poco ai The Game Awards 2020, evento durante il quale anche Microsoft potrebbe fare qualche annuncio. In attesa di scoprire tutte le novità, il colosso di Redmond si prepara a pubblicare un nuovo filmato della serie Power Your Dreams a tema Xbox Series X e Xbox Series S.

A svelarlo è stato Josh Munsee, ovvero il senior marketing manager presso il team Xbox che si sta occupando nello specifico della console di nuova generazione. Stando ad un recente tweet dello sviluppatore, nel corso delle prossime ore verrà pubblicata la versione integrale del nuovo sport dedicato a Xbox Series X e S del quale è stato mostrato un breve estratto qualche giorno fa, all'interno del quale è possibile vedere per qualche istante anche l'immancabile Master Chief, protagonista dell'atteso Halo: Infinite.

In attesa di scoprire cosa ci attende, vi ricordiamo che il nuovo spot Power Your Dreams non è l'unico pubblicato di recente da Microsoft e da poco è stato diffuso anche l'esilarante spot natalizio di Xbox Series X e S con protagonisti anche Halo e Minecraft.

Avete già letto del recente aggiornamento di Microsoft sul Quick Resume di Xbox Series X e S?