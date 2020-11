Xbox Series X, nuovo video teardown: smontare la ventola è facilissimo!

Nel suo ultimo approfondimento a tema nextgen, lo youtuber Detonando Gueek ha pubblicato un video teardown di Xbox Series X che testimonia ancora una volta la bontà del lavoro svolto dai progettisti Microsoft, in particolar modo nel suo sistema di raffreddamento.

Come noto, infatti, la soluzione ingegneristica adottata dalla casa di Redmond prevede l'utilizzo di una ventola di grandi dimensioni, e a basso regime di rotazioni, che attinge all'aria proveniente dal fondo della console per raffreddare uniformemente le temperature generate dalla componentistica della console nextgen.

Diversamente dal primo teardown di Xbox Series X compiuto da Digital Foundry, però, questa volta il creatore di contenuti brasiliano ha potuto mostrare l'hardware interno di un modello retail della piattaforma, comprensivo di tutti i connettori delle unità che troveremo in commercio dal 10 novembre.

A tal proposito, Detonando Gueek mostra nel suo video come possa essere estremamente semplice aprire il vano posteriore di Xbox Series X e rimuoverne la ventola: per compiere questa operazione, basta infatti togliere una vite e sganciare in pochi secondi il cavo a vista che la connette al resto dell'hardware, senza cioè smontare il delicato insieme con motherboard, dissipatore in alluminio, camera di vapore in rame, alimentatore e, infine, lettore Blu-Ray.

Lo youtuber, ad ogni modo, non specifica se il passaggio in questione possa invalidare la garanzia della macchina, ma di certo ci restituisce l'immagine di una console che adotta una soluzione progettuale tanto "elegante" da dover richiedere uno sforzo risibile per poter essere smontata delle sue componenti che, in linea teorica, dovrebbero necessitare di maggiore manutenzione (o di una semplice pulizia) nel medio-lungo periodo.

Anche Sony, dal canto suo, sembra aver lavorato in maniera intelligente in quest'ambito, basti citare le vaschette raccoglipolvere di PS5 intraviste e descritte nel teardown ufficiale della console nextgen. Fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questo teardown e, più in generale, delle soluzioni escogitate da Sony e Microsoft per plasmare il design e assemblare l'hardware di PS5 e Xbox Series X e S.