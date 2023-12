Xbox Series X in offerta su Amazon in bundle con Diablo IV

Amazon sconta il nuovo bundle dell'ultima e più potente console di Microsoft, Xbox Series X è infatti in offerta con inclusa una copia dell'ultimo capitolo della fortunata serie di Blizzard, uscitoil 6 giugno e oggi acquistabile ad un prezzo super scontato.

Questo bundle, oltre ad includere ovviamente una console Xbox Series X, un controller Wireless Microsoft di colore nero, un cavo di alimentazione, un cavo USB type-C, un cavo HDMI 2.1, racchiude al suo interno anche una copia digitale di Diablo IV, il tutto al prezzo di 408,90 euro, 500 euro è il costo della console, 59,99 euro il costo del gioco (con 141 euro di sconto dal prezzo di listino ufficiale di 559,99 euro).

Clicca qui per acquistare ad un prezzo scontato Xbox Series X in bundle con Diablo IV

Il gioco in vesione digitale include anche dei contenuti bonus: Cavalcatura Portaluce con rispettiva Armatura Mantello della Fede per Diablo IV, Ali di Inarius e mascotte Inarius Murloc per Diablo III, Cavalcatura Amalgam of Rage per World of Warcraft e Set cosmetico Oscurità Alata Bruna per Diablo Immortal (giochi venduti separatamente).

Xbox Series X è la console Xbox più veloce e potente di sempre, con 12 teraflop di potenza, ray-tracing DirectX, un'unità SSD personalizzata e gioco in risoluzione 4K. Se volete accompagnare l'acquisto con Xbox Game Pass Ultimate, su Amazon l'abbonamento è in vendita a questo link.