Xbox Series X in offerta a soli 379 euro, scopri dove acquistarla a questo prezzo

Xbox Series X con il Black Friday di Amazon è in offerta ad un prezzo assolutamente imperdibile, la console più potente nel mercato è infatti acquistabile su Amazon a soli 379 euro, una promozione incredibile.

Clicca qui per acquistare Xbox Series X su Amazon a soli 379,99 euro, il prezzo più basso di sempre

La console in promozione è rigenerata certificata, testata e controllata con un severo processo di cerificazione, in modo che sia perfettamente funzionante ed esteticamente in ottime o perfette condizioni, garantita 12 mesi. La confezione include: una console Xbox Series X ricondizionata, un Controller Wireless per Xbox, un cavo HDMI Ultra High Speed, un cavo di alimentazione e 2 batterie AA.

Se invece volete una console nuova e sigillata, mai utilizzata precedentemente da nessuno, è acquistabile su Amazon ad un prezzo super scontato sia stand-alone che in bundle, ve ne abbiamo parlato in questo articolo dove sono presenti anche tutti i link per acquistarla su Amazon.

Con le promozioni del Black Friday di Amazon, se eravate intenzionati a fare vostra la console più potente di Microsoft, ora non avete più scuse per non acquistarla.