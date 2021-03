Xbox Series X offerte GameStopZing: nuova promo console con secondo controller rosso

GameStopZing presenta una nuova offerta su Xbox Series X, la console Microsoft è ora in vendita sul sito della celebre catena con in aggiunta un secondo controller (oltre a quello incluso nella confezione) nella nuova e fiammante colorazione rossa denominata Pulse Red.

Xbox Series X con Controller Pulse Red costa 548.76 euro, la disponibilità è limitata agli acquisti online con consegna a domicilio mentre il ritiro in negozio non è possibile. Ogni cliente potrà acquistare al massimo un pezzo, eventuali ordini multipli verranno cancellati dal sistema.

Se volete spendere meno potete optare per Xbox Series S con controller Pulse Red, il pacchetto con console e due controller (uno bianco e uno rosso) costa 348,76€, anche in questo caso l'offerta è valida solamente online, valgono le stesse condizioni illustrate qui sopra per l'acquisto di Xbox Series X.

In alternativa è possibile acquistare il Controller Xbox Pulse Red singolarmente al prezzo di 60.98 euro, si tratta dell'ultima colorazione del controller Xbox lanciata da Microsoft che si affianca alle versioni Robot White (bianco), Carbon Black (nero) e Shock Blue (blu). Una bella occasione per acquistare la nuova console della casa di Redmond insieme ad uno dei joypad più ricercati degli ultimi tempi, merito della sua colorazione brillante e passionale.