Xbox Series X e One, gli achievement non vengono sbloccati: Microsoft lavora per risolvere

Stando a quanto riportato dal portale TrueAchievements, sembra che gli utenti Xbox Series X|S e Xbox One stiano incappando in un problema tecnico che impedisce di sbloccare correttamente gli achievement sulle console Microsoft.

Gli obiettivi non vengono sbloccati come previsto per i giocatori in questo momento, ma sembrerebbe che il supporto Xbox sia già stato avvisato riguardo alla problematica e si sia già messo all'opera per trovare una soluzione. Diverse persone hanno affermato che la situazione non sembra coinvolgere Xbox 360.

In alcuni casi, quando il problema si è manifestato negli scorsi anni, è stato impossibile sincronizzare successivamente lo sblocco degli achievement con i rispettivi account, dunque è attualmente consigliabile non eseguire azioni uniche che portino all'ottenimento di determinati obiettivi. Naturalmente, la speranza è che gli achievement vengano assegnati automaticamente in maniera retroattiva una volta che il problema verrà definitivamente risolto, ma sarà meglio agire con cautela finché non giungerà una conferma ufficiale da parte di Microsoft. E voi, avete riscontrato problemi del genere giocando su Xbox Series X|S o Xbox One? Riportate le vostre eventuali segnalazioni nello spazio dedicato ai commenti.

Intanto Microsoft ha confermato i giochi che porterà alla Gamescom di Colonia, tra cui figurano anche Pentiment di Obsidiane e Sea of Thieves di Rare.