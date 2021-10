Xbox Series X e One, dieci giochi a meno di 10 euro: gli sconti su Xbox Store

Tra l'avvio dei saldi retrò su Xbox Store e le consuete promozioni della settimana su Xbox Store, il negozio verdecrociato ospita al momento una serie di interessanti sconti per i giocatori Xbox One e Xbox Series X|S.

Tra la selezione di produzioni disponibili a prezzo ridotto, troviamo grandi classici del catalogo Microsoft, come l'ottimo Halo: Reach o la campagna di Halo 3: ODST, entrambe proposte a meno di 3 euro. Spazio anche agli Indie, con il rilassante Shape of the World o l'apprezzato roguelike Crypt of the Necradancer. Non mancano poi grandi AAA, come Battlefield V o Fallout 4. Di seguito, la nostra selezione di dieci giochi in sconto a meno di 10 euro:

Crypt of the NecroDancer : proposto a 2,99 euro, con uno sconto dell'80%;

: proposto a 2,99 euro, con uno sconto dell'80%; The Escapists 2 : proposto a 4,99 euro, con uno sconto del 75%;

: proposto a 4,99 euro, con uno sconto del 75%; Shape of the World : proposto a 3,74 euro, con uno sconto del 75%;

: proposto a 3,74 euro, con uno sconto del 75%; Halo: Reach : proposto a 4,99 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 4,99 euro, con uno sconto del 50%; InnerSpace : proposto a 4,99 euro, con uno sconto del 75%;

: proposto a 4,99 euro, con uno sconto del 75%; Battlefield V: Edizione Definitiva : proposto a 8,99 euro, con uno sconto dell'85%;

: proposto a 8,99 euro, con uno sconto dell'85%; Wonder Boy: The Dragon's Trap : proposto a 7,99 euro, con uno sconto del 60%;

: proposto a 7,99 euro, con uno sconto del 60%; Fallout 4: Game of the Year Edition : proposto a 9,99 euro, con uno sconto del 75%;

: proposto a 9,99 euro, con uno sconto del 75%; The Survivalists : proposto a 9,99 euro, con uno sconto del 60%;

: proposto a 9,99 euro, con uno sconto del 60%; Halo 3: ODST: proposto a 2,49 euro, con uno sconto del 50%;

Le promozioni su Xbox Store resteranno attive ancora per pochi giorni.